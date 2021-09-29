В Венецианской комиссии призвали Совет судей немедленно разблокировать судебную реформу и создать Этический совет для очистки ВСП

Глава Венецианской комиссии Джанни Букиккио призвал Совет судей Украины немедленно разблокировать судебную реформу. Он отметил, что Совет судей должен безотлагательно назначить своих представителей в Этический совет для начала его работы и очистки Высшего совета правосудия.

Об этом говорится в заявлении на сайте комиссии.

Букиккио рассказал, что судебная реформа была основной темой его недавней беседы с президентом Владимиром Зеленским. Он отметил, что именно эта реформа является определяющей для будущего Украины.

«Еще одна важная часть этой реформы — создание Этического совета. Международные партнеры Украины уже выдвинули своих кандидатов. Сейчас настоятельно необходимо, чтобы Совет судей Украины без дальнейших задержек провел свои назначения, необходимые для проведения реформы», — подчеркнул глава Венецианской комиссии.

По его словам, в случае провала реформы ответственность будет лежать на всех, а все заинтересованные органы должны воздерживаться от любых действий, которые задерживают создание Этического совета.

«Я уверен, что украинские судьи понимают, что эта реформа необходима не только для репутации и авторитета украинской судебной системы, но и для Украины в целом и для всех украинских граждан. Я призываю их взять на себя ответственность и поддержать реформу», — заявил он.