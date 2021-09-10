В Кремле отреагировали на слова Зеленского о полномасштабной войне с Россией

Как передает «РБК» , отвечая на вопрос журналиста, видит ли Россия опасность в словах Владимира Зеленского, Песков сказал, что «не хотел бы предаваться каким-то апокалиптическим ожиданиям».

Комментируя вчерашнюю встречу Владимира Путина и самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, Песков заявил, что они не обсуждали вопрос возможного признания Минском оккупированного Крыма российской территорией и не поднимали тему о прямом авиасообщении Беларуси с полуостровом.