Россия заявляет, что ей придется принять «контрмеры» в случае вступления Украины в НАТО

Россия заявила, что ей придется принять «контрмеры», если Украина войдет в состав НАТО.

Об этом в интервью телеканалу «Известия» заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, цитирует Интерфакс.

Он отметил, что в США «достаточно положительно реагировали на такие евроатлантические устремления Украины».

«Потенциально это [вхождение Украины в состав НАТО] для нас очень опасно, потому что НАТО таким образом продолжит приближение своей военной инфраструктуры в сторону наших границ», — отметил Песков.

Если же это произойдет, России придется принять контрмеры, чтобы «провести перебалансирование ситуации и на 100% обеспечить безопасность» ее границ.