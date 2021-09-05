Кремль: Путин готов говорить с Зеленским, но не о Крыме. Вопрос Украины в НАТО — угроза

Спикер президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, но вопрос деоккупации Крыма не может быть на повестке дня переговоров.

Об этом сообщают РИА Новости.

«Для нас не существует темы Крыма. А как нам говорят в Офисе президента Украины, Зеленский хочет обсуждать Крым. Ну, Крым с какой точки зрения? Явно не с точки зрения, что это регион России. И в этом плане это не может быть пунктом повестки дня», — сказал Песков.

Также Песков высказался о стремлении Украины вступить в НАТО. По его словам, для России — это прямая угроза.

«Это потенциально будущее приближение военной инфраструктуры НАТО к нашим границам», — сказал он, добавив, что Путин «будет прилагать усилия», чтобы «исторические земли России» не использовались против нее.