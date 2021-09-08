Рада провалила голосование за обращение к США за статусом «основного союзника вне НАТО»

Верховная Рада не смогла утвердить обращение к Конгрессу США с просьбой предоставить Украине статус основного союзника вне НАТО (MNNA).

За соответствующее обращение проголосовали лишь 24 нардепа из 226 необходимых.

Среди фракций постановление поддержали 11 нардепов от «Европейской солидарности», 9 — от «Батьківщини», 2 — от «Голоса», по одному — от группы «Довіра» и внефракционных.

Статус MNNA имеют союзники США, которые не входят в НАТО. В этом статусе Австралия, Египет, Израиль, Япония, Бразилия, Новая Зеландия и еще 12 стран — не членов НАТО. В двусторонних отношениях с США статус определяет приоритетность развития, сотрудничества и помощи.

При этом Украина (силами дипломатов) пытается получить План действий по членству в НАТО, который формирует другой путь отношений с США. Государства-члены НАТО поддерживают стремление Украины присоединиться к Альянсу, но ждут решительных реформ.