В Киеве ввели мораторий на реконструкцию и ремонт исторических зданий XIX—ХХ веков. Минкультуры назвало его неполным

В Киеве ввели мораторий на реконструкцию или капитальный ремонт исторических зданий XIX—XX века, чтобы их не уничтожали. Однако в Минкультуры заявили, что этот мораторий предлагает не комплексный подход, а частичный.
Соответствующее решение о запрете приняли на заседании во вторник, 31 августа. Его поддержали 99 депутатов.
По словам секретаря Киевского городского совета Владимира Бондаренко, за последние три года КГГА направила Минкульту представление о занесении 1 542 памятников и объектов культурного наследия в Государственный реестр недвижимых памятников Украины, но пока в него включили 73 объекта.
Заместитель городского головы добавил, что это решение будет способствовать созданию условий для защиты исторических зданий на период, когда их выявили и исследуют.
В то же время глава Минкульта Александр Ткаченко отметил, что его ведомство поддерживает мораторий, но с полным комплексом защиты исторического ареала, «что пока не предусмотрено мораторием КГГА».
«Этот мораторий предлагает не комплексный подход, а частичный. В частности, градостроительные условия и ограничения не отзываются. Что это будет означать для киевлян? Что любой застройщик в судебном порядке может легко обойти мораторий. В отличие от комплексного подхода Минкульта, который зафиксирован в историко-архитектурном опорном плане Киева», — отметил Ткаченко.
- В последнее время Виталия Кличко часто критикуют в Офисе президента. Мэр Киева предполагает, что его хотят уволить с должности главы КГГА. При этом в столице разрушают или пытаются разрушить исторические здания (в частности, «Квіти України», усадьбу Александра Барбана и исторический дом купца Уткина).
- Кличко пригласил на 31 августа в Киевсовет на заседание Ткаченко, чтобы обсудить охрану культурного наследия. Ткаченко заявил, что в отпуске и в Киевсовет придет его заместитель, однако ей не дали слова на заседании.