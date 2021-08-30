«Не на тех напали». Министр Ткаченко ответил Кличко на приглашение в Киевсовет

Министр культуры Александр Ткаченко ответил на приглашение мэра Киева Виталия Кличко в Киевсовет на заседание, которое касается «охраны культурного наследия». Отметил, что находится в законном отпуске, и в ответ пригласил Кличко в Минкультуры.
Об этом Ткаченко сообщил вечером 30 августа в Telegram-канале.
«Находясь в законном отпуске, с удивлением узнал, что мэр Киева Виталий Кличко «вызывает» меня на сессию КГГА, чтобы заслушать информацию о защите исторического наследия столицы. Виталию Владимировичу хорошо известно, что сейчас я в официальном отпуске, а не в спонтанной командировке. Очевидно, на это и был расчет. И все как всегда через публикации в соцсетях. Однако не на тех напали. Завтра в КГГА ожидайте мою заместительницу Светлану Фоменко», — отметил Ткаченко и в ответ пригласил Кличко к себе в Министерство культуры, чтобы тот рассказал, «почему режимы исторических ареалов в Киеве одни из худших в стране».
Министр культуры добавил, что разговор с Кличко в Минкульте будет происходить в присутствии представителей правоохранительных органов.
Отметим, что Кличко пригласил на 31 августа в Киевсовет на заседание Ткаченко и начальника Главного управления Нацполиции в столице Ивана Выговского. Ткаченко пригласили, чтобы он рассказал «о деятельности в сфере охраны культурного наследия» в Киеве, а Выговского — «о состоянии законности, борьбе с преступностью, охране общественной безопасности и порядка и о результатах деятельности».
- 20 августа мэр Киева сообщил, что его вызывают на заседание Совета национальной безопасности и обороны. Кличко тогда не объяснил причину такого вызова, но отметил, что не сможет приехать, поскольку находится в Чернигове.
- Позже стало известно, что министр культуры Александр Ткаченко вынес на рассмотрение СНБО вопрос о разрушении исторической среды Киева.
- В последнее время Виталия Кличко часто критикуют в Офисе президента. Мэр Киева предполагает, что его хотят уволить с должности главы КГГА. При этом в столице разрушают или пытаются разрушить исторические здания (в частности, «Квіти України», усадьбу Александра Барбана и исторический дом купца Уткина).