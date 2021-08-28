Минздрав: Украина разорвет соглашения по поставкам произведенных в Индии вакцин от коронавируса

Министерство здравоохранения начало разрывать контракт с индийской компанией Serum Institute of India на поставку вакцин против коронавируса из-за того, что она не выполнила своих обязательств.

Об этом пишет «Украинская правда»

«Serum Institute of India не выполнила полностью никаких своих контрактных обязательств. Принимается политическое решение, я буду разрывать контракт с Serum Institute of India. И по полутора тысячам [доз вакцины] Covishield и по 10 миллионам Novavax», — сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко на встрече с журналистами по случаю 100 дней пребывания в должности.

Он добавил, что Украина внесла предоплату, но в контракте четко прописана возможность его расторжения — этим будет заниматься международная закупочная организация Crown Agency. Сумма не разглашается, поскольку Украина работала с Serum Institute of India через британского посредника Crown Agency. Известно только, что предоплату за Novovax Украина сделала на два миллиона доз.