«Киевпасстранс» обнародовал список маршрутов, которые изменят из-за праздничных мероприятий в День Независимости Украины

В Киеве в связи с празднованием Дня государственного флага и 30-й годовщины независимости Украины изменят ряд маршрутов общественного транспорта.
Об этом сообщает «Киевпасстранс».
Так, в понедельник, 23 августа, в течение дня возможно временное приостановление движения:
- автобусов маршрутов №№ 24, 62, 114;
- троллейбусов маршрутов №№ 6, 16, 18.
При необходимости автобус № 24 будет курсировать на участках Национальный музей истории Украины во II мировой войне — Европейская площадь и Железнодорожный вокзал «Центральный» — станция метро «Площадь Льва Толстого».
Автобус № 62 пустят от Ботанического сада до станции метро «Арсенальная», а № 114 будет ездить от улицы Милославской до Европейской площади и от железнодорожного вокзала «Центральный» до станции метро «Площадь Льва Толстого».
Троллейбус № 6 от Минского массива будет доезжать только до станции метро «Лукьяновская», а №№ 16, 18 будут курсировать от улицы Академика Туполева и улицы Сошенко соответственно до Воздухофлотского путепровода.
Во вторник, 24 августа, до окончания торжественных мероприятий (примерно до 12:30) возможно временное приостановление движения:
- автобусов №№ 2, 5, 7, 14, 20, 23, 24, 31, 32, 47, 53, 62, 69, 72, 90, 114, 115, 118, 119, 500;
- троллейбусов №№ 3, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 17, 19, 19-Д, 26, 33, 40,
- трамваев №№ 12, 14, 15, 16, 18, 19.
Эти маршруты на время торжеств будут изменены:
- автобус № 5 (в сторону железнодорожного вокзала «Центральный» ) — от улицы Изюмской до улицы Владимиро-Лыбедской по привычному маршруту, далее по маршруту улица Казимира Малевича — улица Короленковская — улица Тарасовская — улица Саксаганского — улица Симона Петлюры — железнодорожный вокзал;
- № 20 — от жилого массива Корчеватое до станции метро «Лыбидская»;
- № 24 — от Национального музея истории Украины во II мировой войне до станции метро «Арсенальная»;
- № 62 — от Ботанического сада до станции метро «Арсенальная»;
- № 69 — от улицы Литвиненко-Вольгемут до улицы Тарасовской;
- № 114 — от улицы Милославской до станции метро «Почайна»;
- № 115 — от железнодорожного вокзала «Дарница» до станции метро «Лыбидская»;
- № 118 — от станции метро «Черниговская» до станции метро «Дворец спорта»;
- троллейбус № 3 — от Железнодорожного массива до железнодорожного вокзала «Южный»;
- №№ 5, 7, 8, 17 — от улиц Белицкая, Чернобыльская, Смелянская, площади Космонавтов соответственно до бульвара Тараса Шевченко (улицы Леонтовича);
- № 9 — от Международного аэропорта «Киев» им. И. Сикорского до железнодорожного вокзала «Южный»;
- № 12 — от станции метро «Васильковская» до станции метро «Лыбидская»;
- № 14 — от Ботанического сада до станции метро «Дворец спорта»;
- № 40 — от улицы Кадетский гай до улицы Волгоградской (Железнодорожный массив).
Ранее в Киевском метрополитене также предупреждали об изменении графика движения. На время праздничных мероприятий не будут работать станция «Майдан Незалежности» и некоторые выходы со станций «Золотые ворота» и «Крещатик».
- В 30-ю годовщину независимости Украины в Киеве планируют провести речной военный парад на Днепре, пролет воздушной колонны над Крещатиком и проход техники с «коробками» военных. В параде примут участие около пяти тысяч военных, в том числе из других стран.
- С 18 августа в столице проводят репетиции парада, еще одна запланирована на 22 августа. Полиция перекрывает дороги, из-за чего в городе пробки.