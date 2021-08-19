В Киеве из-за празднования Дня Независимости Украины изменят график движения метро и наземного транспорта

В Киеве в ночь с 24 на 25 августа в связи с празднованием 30-й годовщины независимости Украины работу метро и наземного транспорта возле станций продлят на 2 часа.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

В то же время из-за торжества запланированы изменения в работе метрополитена. Так, 23 августа на весь день закроют вход и выход со станции «Золотые ворота» на улицу Владимирская.

24 августа до 13:00 не будет работать станция «Майдан Незалежности», переход между «Майданом Незалежности» и «Крещатиком» (поезда будут следовать без остановок), а также вход и выход со станции «Крещатик», расположенный на Аллее Героев Небесной Сотни.

Также 24 августа перед началом концерта (18:30) могут ограничить вход на станцию «Олимпийская». После концерта возможно ограничение (закрытие) станций «Олимпийская», «Площадь Льва Толстого» и «Дворец спорта».