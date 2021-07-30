Парламент Чехии принял закон о компенсации пострадавшим от взрывов на военных складах во Врбетице

Нижняя палата парламента Чехии приняла закон, который предусматривает выплату более 700 млн чешских крон ($32 млн) в качестве компенсаций за взрывы на военных складах в городе Врбетице. В этих взрывах чешская сторона обвиняет Россию.
Об этом пишет местное издание Novinky.
Эти средства будут распределены между муниципалитетами возле Врбетице, пострадавшими из-за взрывов. Ранее этот документ поддержал президент страны Милош Земан, добавив, что эти средства должен заплатить истинный виновник взрывов.
18 апреля правительство Чехии обвинило российское ГРУ в организации взрыва на складе боеприпасов под Врбетице в 2014 году. После этого страна объявила о высылке 70 человек, в том числе дипломатов. В знак солидарности высылать дипломатов РФ начали Литва, Латвия, Эстония, Польша и Словакия. Позже премьер Чехии призвал страны ЕС выслать как минимум по одному российскому дипломату.
- Журналисты-расследователи сообщили, что взрывы организовало подразделение 29155 ГРУ России, чтобы сорвать поставки боеприпасов в Украину. Операцией руководил генерал Андрей Аверьянов, а среди исполнителей были и отравители Скрипалей в Великобритании — Александр Мишкин и Анатолий Чепига. Эта же группа причастна к двум попыткам отравить болгарского торговца оружием Емельяна Гебрева, боеприпасы которого хранились на чешском складе.
- В июне Чехия официально выдвинула России требование компенсировать убытки от взрывов на €25,5 млн.