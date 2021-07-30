Парламент Чехии принял закон о компенсации пострадавшим от взрывов на военных складах во Врбетице

Нижняя палата парламента Чехии приняла закон, который предусматривает выплату более 700 млн чешских крон ($32 млн) в качестве компенсаций за взрывы на военных складах в городе Врбетице. В этих взрывах чешская сторона обвиняет Россию.

Об этом пишет местное издание Novinky.

Эти средства будут распределены между муниципалитетами возле Врбетице, пострадавшими из-за взрывов. Ранее этот документ поддержал президент страны Милош Земан, добавив, что эти средства должен заплатить истинный виновник взрывов.

18 апреля правительство Чехии обвинило российское ГРУ в организации взрыва на складе боеприпасов под Врбетице в 2014 году. После этого страна объявила о высылке 70 человек, в том числе дипломатов. В знак солидарности высылать дипломатов РФ начали Литва, Латвия, Эстония, Польша и Словакия. Позже премьер Чехии призвал страны ЕС выслать как минимум по одному российскому дипломату.