Во Франции объявили четвертую волну пандемии коронавируса

Франция вступила в четвертую волну пандемии коронавируса.

Об этом заявил представитель французского правительства Габриэль Атталь, передает Reuters.

Атталь призвал людей и правительство сделать все возможное, чтобы эта волна не стала более разрушительной, чем предыдущие. По его словам, за последнюю неделю заболеваемость в стране выросла на 125%. Почти каждый случай заболевания — заражение штаммом «Дельта».

Правительство тем временем скорректировало свой новый план по борьбе с COVID-19, уменьшив штрафы. Изначально предприятия (заведения), которые не проверяют наличие у клиентов «паспортов здоровья», хотели штрафовать на 45 тысяч евро. Теперь штраф стартует от 1 500 евро и будет увеличиваться за повторные нарушения.