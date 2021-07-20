Во Франции объявили четвертую волну пандемии коронавируса

Франция вступила в четвертую волну пандемии коронавируса.
Об этом заявил представитель французского правительства Габриэль Атталь, передает Reuters.
Атталь призвал людей и правительство сделать все возможное, чтобы эта волна не стала более разрушительной, чем предыдущие. По его словам, за последнюю неделю заболеваемость в стране выросла на 125%. Почти каждый случай заболевания — заражение штаммом «Дельта».
Правительство тем временем скорректировало свой новый план по борьбе с COVID-19, уменьшив штрафы. Изначально предприятия (заведения), которые не проверяют наличие у клиентов «паспортов здоровья», хотели штрафовать на 45 тысяч евро. Теперь штраф стартует от 1 500 евро и будет увеличиваться за повторные нарушения.
- 12 июля президент Франции объявил об обязательной вакцинации медицинских работников, а также сообщил, что с 21 июля без отрицательного ПЦР-теста и полной вакцинации нельзя будет ходить в кинотеатры, бары, ТРЦ и покупать билеты на поезда и самолеты. После этого за сутки на вакцинацию записались 1,7 млн французов.
- В стране ввели «паспорта здоровья». Они подтверждают, что человек был вакцинирован, недавно получил отрицательный тест на коронавирус или вылечился.
- 13 июля в городах Франции начались протесты. В Париже акции закончились стычками с полицией, а в некоторых коммунах разгромили центры вакцинации.