США расширят санкции против Китая за притеснение уйгуров

Администрация президента США Джо Байдена расширит санкции против китайских компаний за причастность к нарушению прав уйгуров в провинции Синьцзян. В санкционный список могут попасть более 10 компаний.

Об этом сообщает Reuters.

Один из источников утверждает, что речь идет о 14 юрлицах, но не указывает их. При этом не исключено, что туда войдут не только китайские компании.

В прошлом месяце в этот список попали пять компаний и организаций из-за обвинений в принудительном труде. Среди них производитель материалов для солнечных панелей Hoshine Silicon Industry Co.

Китай традиционно отрицает геноцид уйгуров и принуждение их к труду, уверяя, что проводит политику «искоренения сепаратизма и религиозных экстремистов».