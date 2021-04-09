В Китае приговорили к смертной казни бывшего уйгурского министра образования за «террористические» учебники по истории

В Китае приговорили к отложенной смертной казни бывшего министра образования Синьцзян-Уйгурского автономного округа и его заместителя, а ряду их подчиненных присудили длинные тюремные сроки. Их обвинили за выпуск учебников, содержащих «кровавые, жестокие, террористические и сепаратистские идеи» в 2003 году.

В китайской системе правосудия отложенная смертная казнь означает, что приговор могут заменить пожизненным заключением или на срок в 25 лет в случае хорошего поведения. Бывший министр Саттар Савут и его заместитель Ширзат Бавудун, а также пятеро других чиновников сейчас в тюрьме, однако о дате приговора ничего не известно.

Информация о суде появилась в государственном пропагандистском фильме, который выпустили в качестве реакции на международное осуждение Пекина из-за репрессий против уйгурского населения — тюркоязычных китайцев мусульманского вероисповедания.

По данным Китая, Саттар Савут создал команду для включения идей, призывающих к «расколу страны», в школьные учебники, изданные еще 13 лет назад. Книги осудили как «сепаратистские» в 2016 году. Бывшего чиновника также обвинили в коррупции и лишили политических прав до конца жизни и конфисковали его имущество.

Родственник одного из осужденных вместе с экс-министром заявил, что обвинения абсурдны, поскольку учебники были одобрены государством.

«Китай пытается стереть историю и написать новую», — сказал Камалтюрк Ялкун, сын редактора, который работал над книгами.

Ни суд, ни государственные СМИ не раскрыли суть «кровавости» учебников, однако по данным газеты Жэньминь Жебао, 84 текста уйгурском языке из этих книг повлияли на нескольких человек, которые в 2009 году приняли участие в протестах, и в 2014 году подорвали бомбу на железной дороге.

«Изменяя и искажая историю, пытались внушить ученикам сепаратистские идеи, разжечь национальную вражду и осуществить раскол страны», — говорится в государственной газете Peopleʼs Daily.

По данным гонконгской газеты South China Morning Post, правительству не понравились разделы по истории региона в 1940-х годах, которые рассказывали о кратковременном существовании Республики Восточный Туркестан с иллюстрациями, на которых уйгурские солдаты сражаются с китайскими.

Как отметил Камалтюрк Ялкун, эти разделы были посвящены истории, и не имели ничего общего с терроризмом, а правительственные репрессии против уйгуров направлены на уничтожение и ассимиляцию их культуры.

Пекин усиливает свое отрицание притеснений уйгурского меньшинства на фоне роста международного осуждения — в частности проводит зарубежные пресс-конференции и даже снял мюзикл о счастливой жизни в Синьцзян-Уйгурском автономном округе. В это время все больше пострадавших уйгуров рассказывают о своем опыте пыток, издевательств и изнасилований в концлагерях.