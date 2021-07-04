На Евро-2020 сборная Украины заработала 16 млн евро призовых

По итогам выступления на Чемпионате Европы 2020 года сборная Украины получит 16 миллионов евро призовых. Об этом сообщает Tribuna.com со ссылкой на официальные данные УЕФА.

Как одна из 24 команд-участниц Евро-2020 сборная Украины сразу заработала 9,25 миллиона евро. За победу над Северной Македонией (2:1) на групповом этапе команде Андрея Шевченко полагается еще 1,5 миллиона евро.

За попадание в 1/8 финала сборная получит 2 миллиона евро, а за выход в 1/4 после победы над Швецией — еще 3,25 миллиона евро.