Дело «ЧВК Семенченко»: апелляционный суд оставил экс-нардепа за решеткой

Коллегия судей Киевского апелляционного суда оставила за решеткой бывшего нардепа и ветерана АТО Семена Семенченко.
Об этом пишет «Радио Свобода».
Судьи решили оставить меру пресечения в отношении Семенченко без изменений. Он будет находиться за решеткой как минимум до 18 июля.
24 марта СБУ сообщила, что Семенченко и «агент НАБУ» Евгений Шевченко создали незаконное вооруженное формирование — «частную военную компанию» (ст. 260 УК). Компанию правоохранителям сдал один из ее бывших сотрудников. По версии следствия, Семенченко и Шевченко также являются организаторами схемы по незаконному ввозу в Украину из России запчастей военного назначения, которые впоследствии продавали оборонным предприятиям по завышенным ценам.
- Журналисты проекта «Слідство.Інфо» заявили, что частная военная компания, которую связывают с Семенченко, работала в интересах олигарха Игоря Коломойского.
- 26 марта суд избрал Семенченко меру пресечения в деле о создании «частной военной компании» — его отправили под арест без возможности внесения залога.