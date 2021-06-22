Дело «ЧВК Семенченко»: апелляционный суд оставил экс-нардепа за решеткой

Коллегия судей Киевского апелляционного суда оставила за решеткой бывшего нардепа и ветерана АТО Семена Семенченко.

Об этом пишет «Радио Свобода».

Судьи решили оставить меру пресечения в отношении Семенченко без изменений. Он будет находиться за решеткой как минимум до 18 июля.

24 марта СБУ сообщила, что Семенченко и «агент НАБУ» Евгений Шевченко создали незаконное вооруженное формирование — «частную военную компанию» (ст. 260 УК). Компанию правоохранителям сдал один из ее бывших сотрудников. По версии следствия, Семенченко и Шевченко также являются организаторами схемы по незаконному ввозу в Украину из России запчастей военного назначения, которые впоследствии продавали оборонным предприятиям по завышенным ценам.