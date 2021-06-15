Игру Cyberpunk 2077 вернули в PlayStation Store после удаления из-за технических проблем

Польская студия видеоигр CD Projekt сообщила, что ее игра Cyberpunk 2077 будет доступна геймерам в магазине PlayStation Store с 21 июня.
Об этом CD Projekt объявила на своем сайте в разделе для инвесторов, но в Sony пока эту информацию не комментировали.
Игру убрали из магазина в декабре 2020 года — через неделю после ее выхода из-за технических проблем и большого количества «багов».
Сегодня, 15 июня, издание IGN обратило внимание на то, что игра появилась в поиске магазина, а за день до этого Twitter-аккаунт PlayStation Game Size сообщил, что Cyberpunk 2077 теперь можно добавить в «список желаний».
- В декабре 2020 года сообщалось, что разработчики Cyberpunk 2077 потеряли около миллиарда долларов из-за недоработок игры. 18 декабря Sony отозвала Cyberpunk 2077 из своего магазина, а на CD Projekt подали в суд из-за убытков инвесторов.
- Первый патч к Cyberpunk 2077 с исправлением проблем вышел в конце января 2021 года. Через несколько недель серверы разработчика взломали хакеры. Они угрожали опубликовать украденные документы и в итоге начали продавать исходные коды.