Игру Cyberpunk 2077 вернули в PlayStation Store после удаления из-за технических проблем

Польская студия видеоигр CD Projekt сообщила, что ее игра Cyberpunk 2077 будет доступна геймерам в магазине PlayStation Store с 21 июня.

Об этом CD Projekt объявила на своем сайте в разделе для инвесторов, но в Sony пока эту информацию не комментировали.

Игру убрали из магазина в декабре 2020 года — через неделю после ее выхода из-за технических проблем и большого количества «багов».