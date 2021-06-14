Министра Галущенко зовут в Раду с отчетом о подготовке к отопительному сезону и обысках в «Нафтогазе»

Верховная Рада в пятницу, 18 июня, во время часа вопросов к правительству заслушает министра энергетики Германа Галущенко.
Об этом заявил глава парламента Дмитрий Разумков на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп в понедельник, 14 июня.
«Мы договаривались, что в эту пятницу мы заслушаем Германа Галущенко, министра энергетики», — сказал он.
Первый заместитель главы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко рассказал, что один из вопросов, по которым Галущенко должен отчитаться в Раде, — подготовка к отопительному сезону.
«А также о ситуации с «Энергоатомом» и о том, что происходит в «Нафтогазе», что там за обыски», — отметил он на заседании согласительного совета.
- Верховная Рада 29 апреля проголосовала за назначение Галущенко министром энергетики. Это решение поддержали почти вся фракция «Слуга народа», половина фракции ОПзЖ и почти вся «Батьківщина».
- Предыдущего главу Минэнерго Юрия Витренко, который исполнял обязанности министра, уволили накануне. После чего его назначили руководителем компании «Нафтогаз» вместо Андрея Коболева.
- Галущенко в разные годы работал в прокуратуре, Администрации президента и Министерстве иностранных дел. В 2013—2014 годах Галущенко был исполнительным директором по правовому обеспечению ГП «НАЭК «Энергоатом». В мае 2020-го Кабмин назначил Галущенко вице-президентом госкомпании «Энергоатом».