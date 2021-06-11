Украинские военные испытывают крупнокалиберный пулемет и винтовку от харьковского XADO

«На такие разработки, способные поражать легкобронированные объекты, мы ждали с нетерпением. Понятно, что основным элементом стрелкового оружия является ствол, технологический процесс производства которого сложен и требует определенного опыта. Поэтому, с удовольствием информирую, что уже проходят предварительные испытания 12,7×108 мм единый пулемет от «ХАДО-Холдинг». Уверен в успехе, ведь крупнокалиберная антиматериальная винтовки этого предприятия в 2020 году были приняты на вооружение и уже навела страх на врага», — сказал Таран.

Речь о стрелковом оружии, которое призвано заменить советские образцы. Пулемет калибра 12,7×108 мм по сути заменит «Утес» 1970-х годов, а антиматериальная винтовка дополнит арсенал снайперов для борьбы с легкобронированной техникой.

Украинские военные по заказу Министерства обороны проводят испытания отечественных 12,7-мм крупнокалиберного пулемета и 14,5-мм антиматериальной винтовки, которые в будущем планируют принять на вооружение ВСУ.

В данном случае Таран упомянул дальнобойную Snipex ALLIGATOR производства харьковского концерна XADO Chemical Group. Именно ее приняли на вооружение ВСУ в декабре 2020 года.

Название пулемета и его характеристики пока не раскрываются, но в Минобороны показали видео стрельб из него.