«Обычная практика». Мэрия Лиссабона передала России личные данные участников акции в поддержку Навального

Президент Португалии извинился за передачу российским властям персональных данных организаторов и участников акции протеста в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Как выяснилось, мэрия Лиссабона передала посольству России данные участников митинга, прошедшего под зданием дипучреждения в столице Португалии 23 января. Организаторы — три человека с двойным гражданством, российским и португальским, — передали мэрии Лиссабона их персональные данные для согласования акции.

Один из организаторов, Павел Елизаров, заявил, что эти данные (номера документов, адреса и номера телефонов) были отправлены на электронный адрес мэрии Лиссабона. В ответе из Минздрава страны с рекомендациями в связи с пандемией COVID-19 был приложен «специально сделанный PDF с теми личными данными, что мы отправляли», подчеркнул Елизаров. При этом «из переписки, которую видно в теле письма, ясно, что самое первое письмо с этим PDF было отправлено на адреса посольства России в Португалии и в МИД России».

Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза назвал произошедшее «прискорбной ошибкой». Президент указал, что такие действия «не соответствуют основополагающему принципу уважения людей и их прав, будь то португальцы или иностранцы, которые находятся в Португалии или живут в ней».

Мэрия Лиссабона «официально извинилась, указав, что это было обычной практикой для акций, которые проходят около посольств», рассказал Елизаров. Мэр столицы Португалии Фернандо Медина публично принес извинения организаторам протестной акции, отметив, что такая ситуация не должна была возникнуть, так как город «гордится тем, что является пространством свободы, безопасности и прав человека». Инцидент вызвал в Лиссабоне политический кризис. Депутаты потребовали немедленной отставки мэра.