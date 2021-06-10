Исследование: Вакцина Johnson & Johnson эффективна против различных штаммов коронавируса

Вакцина от коронавируса компании Johnson & Johnson оказалась эффективной против различных штаммов коронавируса даже несмотря на то, что иммунный ответ организма снижался.

Таковы данные исследования Гарвардского университета, пишет The Hill.

Ученые изучали иммунную реакцию 20 добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет. Все они получили однодозовую вакцину Johnson & Johnson.

По результатам исследования у добровольцев, которые были заражены штатом Beta (южноафриканским), производилось в 5 раз меньше антител чем у тех, кто был заражен основным штатом.

У добровольцев, которые были заражены штатом Gamma (бразильским), производилось в 3,3 раза меньше антител.

Но ученые уверяют, что иммунный ответ организма и наличие T-клеток были «в основном сохранены». Это означает, что вакцина будет эффективной и против этих штаммов коронавируса.