Житомирский суд открыл производство по иску о признании «трубы Медведчука» собственностью государства

Хозяйственный суд Житомирской области открыл производство по иску Фонда госимущества о возвращении в собственность государства части нефтепродуктопровода «Самара — Западное направление».

Как передает «Радио Свобода», в суде заявили, что заседание в рамках этого производства назначили на 14 сентября.

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник подтвердил открытие дела.

«Детективы провели очень тщательное расследование этого факта, на сегодня есть подозреваемые в этом деле. Вчера Хозяйственный суд Житомирской области открыл производство по иску Фонда госимущества о возвращении этой трубы в собственность государства», — сказал он в комментарии журналистам.