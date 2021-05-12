Фонд госимущества обратился в суд, требуя признать «трубу Медведчука» собственностью государства

Фонд государственного имущества подал исковое заявление, в котором просит суд признать за государством право собственности на часть нефтепродуктопровода «Самара — Западное направление».

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фонд просит суд отменить госрегистрацию права собственности «ПрикарпатЗападтранс» и Юго-Западного акционерного общества трубопроводного транспорта нефтепродуктов на вышеуказанное имущество.

«Фонд госимущества сотрудничает с правоохранительными органами и занимает проактивную и последовательную позицию для защиты государственных интересов», — отметили в ведомстве, напомнив, что антикоррупционные органы установили факт мошенничества, который помог компании «ПрикарпатЗападтранс» в суде в 2017 году оставить за собой трубу.