Фонд госимущества обратился в суд, требуя признать «трубу Медведчука» собственностью государства

Фонд государственного имущества подал исковое заявление, в котором просит суд признать за государством право собственности на часть нефтепродуктопровода «Самара — Западное направление».
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Фонд просит суд отменить госрегистрацию права собственности «ПрикарпатЗападтранс» и Юго-Западного акционерного общества трубопроводного транспорта нефтепродуктов на вышеуказанное имущество.
«Фонд госимущества сотрудничает с правоохранительными органами и занимает проактивную и последовательную позицию для защиты государственных интересов», — отметили в ведомстве, напомнив, что антикоррупционные органы установили факт мошенничества, который помог компании «ПрикарпатЗападтранс» в суде в 2017 году оставить за собой трубу.
- 19 февраля СНБО ввел санкции против 8 человек (трех украинцев, пяти россиян) — среди них нардеп ОПзЖ Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко (за финансирование терроризма). В тот же день СНБО поручил вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод «Самара — Западное направление», который оказался в собственности компании из орбиты Медведчука. Сам нардеп отрицает свою причастность.
- Трубопровод арестовали, а уже 16 апреля он получил нового управителя в лице компании «Укртранснафта».
- Трубопровод «Самара — Западное направление» был построен во времена СССР и после провозглашения независимости должен был перейти в собственность государства Украина, но трубу при содействии российской «Транснефти» получила «ПрикарпатЗападтранс», которую связывают с Медведчуком.