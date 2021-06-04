Секретарь СНБО Данилов анонсировал новые законы о деолигархизации: Появятся через две недели

Законопроект президента Владимира Зеленского «об олигархах» — только начало, остальные законодательные акты должны появиться через две недели.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов во время брифинга по результатам заседания СНБО.

«Президент требует, чтобы законопроект об олигархах был принят как можно быстрее. Закон об олигархах — это первичная часть ряда законодательных актов. Президент дал поручение соответствующим органам. Через две недели вы увидите следующие законопроекты в этой плоскости», — подчеркнул он.

По словам Данилова, речь идет об 11 нормативно-правовых актах, в том числе и законах.

«Этот закон — это первичная ласточка в сети законов, которые должны положить конец олигархически-экономической системе, которая до сих пор существует в нашей стране. Подчеркиваю, это первый закон, но он не последний», — добавил секретарь СНБО.