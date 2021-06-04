Коломойский о возможности оказаться в реестре: Костюм сошью и нашью на него звезду «Олигарх»

«Ну, значит будем заполнять. Все и так все знают», — отметил олигарх.

По словам Коломойского, он будет отчитываться о своих доходах, как того требует закон.

«Морально я готов попасть в реестр олигархов. Не хотелось бы, конечно, быть «белой вороной» и оказаться одному в этом реестре. Но я, по большому счету, уже привык, что меня де-факто называют олигархом. Поэтому какая уже разница? Теперь еще и официально в реестр внесут. Костюм сошью и нашью на него звезду «Олигарх», — сказал он.

Кроме этого, Коломойский заверил, что готов отчитываться о своих встречах с политиками, если такие будут. Олигарх также добавил, что «ничего продавать под дулом пистолета не собирается», отвечая на вопрос о том, есть ли у него желание избавиться от своих активов, чтоб не попасть в реестр.

«Будем делать все по закону. Вот как только закон примут, так и будем выполнять. А что? Ну, есть вот куча других законов, и мы как-то по закону стараемся жить. То, что написано, то и делаем. То есть выходить за правовое поле мы не планируем», — рассказал он.

В то же время бизнесмен подчеркнул, что его позиция касается только той редакции законопроекта, которая существует сейчас.

«Если последствия будут только такие, какие прописаны в нынешней версии законопроекта, то я не вижу ничего страшного, если буду в реестре олигархов. Но мое нынешнее «готов» не распространяется на следующие редакции. Я не как юный пионер — я не всегда готов», — заметил Коломойский.

Отметим, Коломойский в этом году оказался на четвертом месте в украинском списке журнала Forbes — его состояние оценили в $1,8 миллиарда. Главные сферы его интересов: энергетика, тяжелая промышленность, нефтегазовый сектор, авиатранспорт, медиахолдинг «1+1 медиа». Ранее в этом списке была и банковская сфера, пока в декабре 2016 годп не национализировали один из основных активов — ПриватБанк.