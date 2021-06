Сайт Трампа закрылся спустя месяц

Сайт бывшего президента США Дональда Трампа From the Desk of Donald J. Trump закрылся спустя месяц после запуска.

Об этом пишет BBС.

По словам старшего помощника Трампа Джейсона Миллера коммуникационная платформа закрыта навсегда.

Сайт-блог Трампа служил площадкой для общения бывшего президента со своими сторонниками после того, как его забанили в Twitter и Facebook. При этом сайт позволял пользователям «лайкнуть» сообщение Трампа и поделиться им в вышеуказанных соцсетях.

Миллер заявил, что сайт был «вспомогательным средством» и анонсировал переход Трампа на «другую платформу социальных сетей».