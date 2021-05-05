Facebook не разблокировала аккаунт Трампа. Совет по надзору за модерацией рекомендует определиться с его судьбой

Соцсеть Facebook сохранила в силе блокировку аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа.
Об этом сообщает Reuters.
В то же время Совет по надзору за модерацией контента осудил соцсеть за то, что та приостановила действие аккаунта на неопределенный срок. Теперь у Facebook есть шесть месяцев, чтобы решить, как поступить с аккаунтом Трамп — восстановить, продлить временную блокировку или удалить навсегда.
Совет рекомендовал соцсети установить единые правила в подобных случаях и одинаково применять их ко всем пользователям Facebook. «Мы рассмотрим решение совета и определим четкие и соразмерные действия», — заявил вице-президент Facebook по глобальным вопросам и коммуникациям Ник Клегг.
- Напомним, 8 января Twitter навсегда заблокировала учетную запись Дональда Трампа — после его заявлений, которые привели к штурму Капитолия. Глава соцсети Джек Дорси уверен, что это решение было правильным, но одновременно создало «опасный прецедент» — решение о блокировке показывает неспособность соцсети обеспечивать здоровое общение. Аналогичное решение приняли и другие крупные соцсети, в частности Facebook и YouTube.
- Дональд Трамп 4 мая запустил коммуникационную платформу, которая будет служить «местом для свободного и безопасного общения» и позволит ему общаться непосредственно со своими последователями.