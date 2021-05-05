Facebook не разблокировала аккаунт Трампа. Совет по надзору за модерацией рекомендует определиться с его судьбой

Соцсеть Facebook сохранила в силе блокировку аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает Reuters.

В то же время Совет по надзору за модерацией контента осудил соцсеть за то, что та приостановила действие аккаунта на неопределенный срок. Теперь у Facebook есть шесть месяцев, чтобы решить, как поступить с аккаунтом Трамп — восстановить, продлить временную блокировку или удалить навсегда.

Совет рекомендовал соцсети установить единые правила в подобных случаях и одинаково применять их ко всем пользователям Facebook. «Мы рассмотрим решение совета и определим четкие и соразмерные действия», — заявил вице-президент Facebook по глобальным вопросам и коммуникациям Ник Клегг.