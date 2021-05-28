В Беларуси возбудили уголовное дело против главы МИД Латвии. Дипломат заявил про «отчаяние и безумие режима Лукашенко»

Генпрокурор Беларуси Андрей Швед возбудил уголовное дело против мэра Риги Мартиньша Стакиса и министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевичса — за «разжигание национальной розни».
Об этом пресс-служба Генпрокуратуры Беларуси сообщила в своем Telegram-канале.
«Преступные действия выразились в публичных снятии и замене символа суверенной Беларуси — Государственного флага, который был установлен в центре Риги в связи с участием национальной команды в чемпионате мира по хоккею, на бело-красно-белое полотнище [является символом оппозиции]», — говорится в сообщении.
В Генпрокуратуре Беларуси также назвали действия мэра Риги и министра иностранных дел «надругательством над государственной символикой», которая якобы «унизила национальное достоинство беларусов».
Сейчас уголовное дело направлено в Следственный комитет Беларуси.
Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс, комментируя возбуждение против него уголовного дела в Беларуси, заявил про «отчаяние и безумие режима Лукашенко».
«Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против меня и мэра Риги Мартиньша Стакиса. Это показывает отчаяние и безумие режима Лукашенко. Предлагаю ему лучше разобраться в деле о похищении рейса Ryanair и начать расследование государственного терроризма», — написал он на своей странице в Twitter.
В то же время мэр Риги Мартиньш Стакис предложил Лукашенко подать в суд в Гааге.
«Безумие режима Лукашенко во всей красе. Если мы обсуждаем преступную деятельность, я предлагаю господину Лукашенко добиваться справедливости в Гаагском трибунале. Там он обязательно получит ответы на все свои вопросы», — отметил он в Twitter.
Напомним, что 24 мая в Риге на чемпионате мира по хоккею власти города заменили беларусский государственный флаг на бело-красно-белый флаг, который стал символом протестов в Беларуси. Таким образом страна отреагировала на задержание оппозиционера Романа Протасевича. В результате Минск выслал всех сотрудников посольства Латвии, а Рига в ответ прибегла к аналогичному шагу.
- 23 мая в аэропорту «Минск» задержали бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Самолет Ryanair (Афины — Вильнюс) экстренно посадили в Минске из-за информации о минировании, которая в итоге не подтвердилась. Для сопровождения самолета поднимался истребитель МиГ-29.
- 24 мая власти Беларуси заявили, что письмо с уведомлением о якобы минировании самолета Ryanair получили от «боевиков ХАМАС». Однако там сразу это отрицали.
- В тот же день также появилось видео, на котором Протасевич говорит, что продолжает «сотрудничать со следствием» и свидетельствует об организации протестов в Минске.
- Лидеры ЕС на саммите 24 мая решили запретить беларусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз. Авиарегулятор ЕС призвал европейские авиакомпании избегать воздушного пространства Беларуси из соображений безопасности.