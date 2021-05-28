«Русская служба Би-би-си»: Девушка Протасевича до заредржания не находилась в розыске

Подругу экс-главреда оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича Софию Сапегу не задерживали по делу о разжигании вражды, в рамках которого ее 25 мая арестовали.
Об этом пишет «Русская служба Би-би-си».
По данным издания, Сапега в розыск объявлена не была, и среди подозреваемых по массовому делу о беспорядках в августе и осенью 2020 года, которое расследует управление Следственного комитета по Минску, не числилась.
Протокол и постановление о задержании Cапеги 23 мая не оформлялись, хотя ее поместили в изолятор временного содержания в Окрестино и держали там до 25 мая. В суде, где адвокат Сапеги обжаловал ее снятие с рейса, документы о ее задержании тоже отсутствовали. Адвоката с этими документами никто не ознакомил.
Собеседник издания также рассказал, что 25 мая Сапегу якобы отпустили из изолятора Окрестино, но на самом деле под конвоем перевезли в офис Главного следственного управления Следственного комитета. Именно там ей избрали меру пресечения в виде заключения под стражу в статусе подозреваемой по статье о разжигании социальной вражды. Следствие считает Софию администратором телеграм-канала «Черная книга Беларуси». Однако в материалах этого дела документов о задержании Сапеги в аэропорту нет, говорит источник.
Ожидается, что 31 мая Следственный комитет предъявит Сапеге обвинение. Если дела будут объединены, то кроме вражды, ее могут обвинить в организации нарушения общественного порядка и массовых беспорядков путем администрирование других протестных телеграм-каналов. Максимальный срок по ним — 15 лет лишения свободы.
Защита Сапеги обжалует в городском суде Минска решение райсуда об отказе признать ее задержание незаконным. Кроме того, по его словам, в суд будет также подана жалоба на двухмесячный арест Сапеги. Издание объясняет, что в Беларуси, в отличие от России, меру пресечения избирает cледователь, а санкционирует прокурор, суд рассматривает ее только в момент обжалования. Если суд признает, что Сапегу задержали незаконно, то незаконным становится и избрание ей меры пресечения, и она должна быть незамедлительно отпущена.
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