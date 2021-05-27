Беларусская «Белавиа» прекращает полеты в 8 стран Европы

Беларусская государственная авиакомпания «Белавиа» прекращает рейсы в восемь стран Европы из-за запрета на полеты.

Об этом пишет пресс-служба компании.

Там сообщили, что закрывают рейсы с 27 мая по 30 октября 2021 года в Варшаву, Милан, Амстердам, Рим, Франкфурт, Берлин, Мюнхен, Ганновер, Вену, Брюссель и Барселону. Также они не смогут летать и в российский Калининград, потому что авиапространства стран вокруг него закрыты для «Белавиа».

«Пассажиры могут изменить дату вылета билета или вернуть полную стоимость без штрафов в течение года с момента приобретения для неиспользованных и частично использованных авиабилетов. Для оформления возврата необходимо обратиться по месту покупки билетов», — рассказали в «Белавиа».