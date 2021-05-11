В Англии впервые за почти год пандемии не зафиксировали ни одной смерти от коронавируса

В Англии впервые с 30 июля 2020 года не зафиксировали ни одной смерти от коронавирусной инфекции. То же произошло и в Шотландии, и Северной Ирландии, тогда как в Уэльсе выявили четыре летальных исхода.

Об этом пишет Sky News.

Всего в Великобритании за последние сутки выявили 2 357 новых случаев заражения коронавирусом. Такой успех связывают с соблюдением карантинных мер и массовой вакцинацией населения.

В связи с последними данными премьер Борис Джонсон заявил, что Великобритания будет продолжать свой план по постепенному смягчению карантина. Он отметил, что конечной целью является отмена с 21 июня всех ограничений.

С начала пандемии в Великобритании зафиксировали более 127 тысяч смертей от коронавируса. В целом заразились 4,4 миллиона человек.

В то же время 17 млн британцев уже получили обе дозы вакцины от коронавируса, а 35 млн привились по крайней мере одной дозой.