В Англии впервые за почти год пандемии не зафиксировали ни одной смерти от коронавируса

В Англии впервые с 30 июля 2020 года не зафиксировали ни одной смерти от коронавирусной инфекции. То же произошло и в Шотландии, и Северной Ирландии, тогда как в Уэльсе выявили четыре летальных исхода.
Об этом пишет Sky News.
Всего в Великобритании за последние сутки выявили 2 357 новых случаев заражения коронавирусом. Такой успех связывают с соблюдением карантинных мер и массовой вакцинацией населения.
В связи с последними данными премьер Борис Джонсон заявил, что Великобритания будет продолжать свой план по постепенному смягчению карантина. Он отметил, что конечной целью является отмена с 21 июня всех ограничений.
С начала пандемии в Великобритании зафиксировали более 127 тысяч смертей от коронавируса. В целом заразились 4,4 миллиона человек.
В то же время 17 млн британцев уже получили обе дозы вакцины от коронавируса, а 35 млн привились по крайней мере одной дозой.
- С 12 апреля Великобритания ослабила основные карантинные меры и перешла ко второму этапу смягчения мер. Открылись все второстепенные магазины, парикмахерские и зоопарки. Отели и пансионаты в стране остаются закрытыми, однако разрешили работу кемпингов. Пабам и ресторанам разрешили работать, но обслуживать клиентов можно только на открытом воздухе.
- В Великобритании обновили цель своей кампании по вакцинации населения от коронавируса. Там хотят, чтобы каждый взрослый в стране получил хотя бы одну дозу вакцины до 31 июля.
- Великобритания первой в мире начала вакцинацию от коронавируса. Правительство закупило 40 млн доз у Pfizer. Также там вакцинируют препаратами от AstraZeneca.
- В конце марта Великобритания установила очередной рекорд по темпам вакцинации — за сутки прививки сделали 844 тысячам человек.