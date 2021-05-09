СБУ: На Закарпатье трое мужчин распространяли антивенгерские листовки. Они действовали по указанию кураторов из России

В Закарпатской области трое мужчин распространяли антивенгерские листовки. Злоумышленники действовали по заказу российских кураторов.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

Правоохранители установили, что мужчины расклеили листовки с угрозами венгерскому национальному меньшинству в Берегово. «Чтобы придать «особую окраску» этой акции, российские кураторы попросили сделать это накануне майских праздников», — добавляют в СБУ.

В спецслужбе также выяснили, что трое мужчин, двое из которых — переселенцы из Луганска, согласились расклеивать листовки за $500. Именно такую сумму в российских рублях один из них получил на карту.

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В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Украины, правоохранители провели обыски по месту жительства и задержания фигурантов дела и изъяли российскую символику.

Всем трем фигурантам сообщили о подозрении, решается вопрос об избрании им меры пресечения.