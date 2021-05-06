Румыния предоставит Украине 100 тысяч доз вакцины от коронавируса AstraZeneca

Румыния предоставит Украине и Молдове по 100 тысяч доз вакцины от коронавируса AstraZeneca. Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Румынии Флорин Кыцу, которого цитирует «Европейская правда».

«На сегодняшней встрече мы утвердили проект решения о предоставлении еще 100 тысяч доз вакцины AstraZeneca Молдове, а также подготовили детали предоставления 100 тысяч доз вакцины Украине», — сообщил Кыцу.

Напомним, что в мае — июне Польша планирует поставить в Украину 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca.

Какая эффективность вакцины AstraZeneca?

В ноябре в AstraZeneca сообщили, что во время испытаний проверили два варианта введения вакцины, которые показали разную эффективность. В первом случае добровольцам сначала ввели половину дозы вакцины, а через месяц — полную. Результат таких испытаний показал эффективность вакцины в 90%. Во втором случае добровольцы оба раза получали полную дозу, эффективность такого метода — 62%. Таким образом, средняя эффективность вакцины составляет 70%.

Вакцины от AstraZeneca считаются наиболее доступными для всего мира из-за низкой цены и относительно простых условий хранения.