Дело «ЧВК Семенченко»: директору «Донкорпа» сообщили о подозрении

Директору организации «Донкорп Украина» Сергею Ружицкому (позывной «Тезка») сообщили о подозрении в участии в незаконном вооруженном формировании (ст. 260 УК).

Об этом сообщает «Громадське» со ссылкой на прокурора Сергея Труша, который ведет дело частной военной компании экс-нардепа Семена Семенченко.

Именно «Донкорп» следствие представляет как частную незаконную военную компанию. По данным следствия, Ружицкий был участником «ЧВК Семенченко», а также непосредственно руководил ею. В ближайшее время суд будет избирать ему меру пресечения. Прокуратура намерена просить круглосуточный домашний арест.

Сам Ружицкий уверяет, что «Донкорп» — это охранная фирма, у которой есть соответствующая лицензия. «По моему мнению, сейчас страну готовят к определенному сливу и закрывают тех, кто первым пошел на войну, кто может сопротивляться», — сказал он в комментарии.