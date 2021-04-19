Дело «ЧВК Семенченко»: директору «Донкорпа» сообщили о подозрении

Директору организации «Донкорп Украина» Сергею Ружицкому (позывной «Тезка») сообщили о подозрении в участии в незаконном вооруженном формировании (ст. 260 УК).
Об этом сообщает «Громадське» со ссылкой на прокурора Сергея Труша, который ведет дело частной военной компании экс-нардепа Семена Семенченко.
Именно «Донкорп» следствие представляет как частную незаконную военную компанию. По данным следствия, Ружицкий был участником «ЧВК Семенченко», а также непосредственно руководил ею. В ближайшее время суд будет избирать ему меру пресечения. Прокуратура намерена просить круглосуточный домашний арест.
Сам Ружицкий уверяет, что «Донкорп» — это охранная фирма, у которой есть соответствующая лицензия. «По моему мнению, сейчас страну готовят к определенному сливу и закрывают тех, кто первым пошел на войну, кто может сопротивляться», — сказал он в комментарии.
- 24 марта СБУ сообщила, что Семенченко и «агент НАБУ» Евгений Шевченко создали незаконное вооруженное формирование — «частную военную компанию». По версии следствия, Семенченко и Шевченко также являются организаторами схемы по незаконному ввозу в Украину из России запчастей военного назначения, которые впоследствии продавали оборонным предприятиям по завышенным ценам.
- Журналисты проекта «Слідство.Інфо» заявили, что частная военная компания, которую связывают с Семенченко, работала в интересах олигарха Игоря Коломойского.
- 26 марта суд отправил Семенченко на домашний арест без права залога (до 24 мая). Шевченко вышел под залог в 5 миллионов гривен. В деле еще фигурируют — экс-командир батальона «Донбасс» Анатолий Виногродский, Евгений Шевченко, Сергей Акимович, Александр Новиков и Игорь Орленко. Двое из них также на домашнем аресте.