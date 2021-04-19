«Нужно собрать самые светлые головы». Зеленский поручил создать в Украине лабораторию для разработки вакцин

Президент Владимир Зеленский заявил о необходимости подготовки в Украине современной лаборатории для разработки вакцин и лекарств в кратчайшие сроки.
Об этом он заявил во время селекторного совещания 19 апреля.
«С этой целью в этом году в государственном бюджете было заложено 100 млн гривен», — добавил президент.
По его словам, сейчас Министерство здравоохранения пытается выполнить эту задачу.
«Нам нужно собрать наши светлые головы и обеспечить им условия работы на уровне западных специалистов. Украине нужна такая лаборатория не только во времена этой пандемии. В целом это может стать выходом на вызовы будущего», — добавил Зеленский.
Отметим, ранее о необходимости создания собственного производства вакцин в Украине говорил глава Минздрава Максим Степанов.
«Если мы начнем сейчас, мы через три года будем иметь вакцины. [...] Если бы начали пять лет назад, сейчас не было бы таких проблем», — уверен министр.
- Украина договорилась о поставках 32 миллионов доз вакцин от коронавируса. В частности, 23 февраля получила первую партию в 500 тысяч доз от компании AstraZeneca (ожидают еще 1,5 миллиона доз от этой же компании), 25 марта — 215 тысяч доз китайского препарата CoronaVac (контракт подписали почти на 2 миллиона доз), а 16 апреля — 117 тысяч доз вакцины от Pfizer в рамках COVAX. Также заключили контракты на 10 миллионов доз вакцины Novavax и еще столько же — Pfizer. Отдельно ожидается поставка 8 миллионов доз вакцин от глобальной инициативы COVAX. Это будут препараты от AstraZeneca и Pfizer.