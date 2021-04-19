«Нужно собрать самые светлые головы». Зеленский поручил создать в Украине лабораторию для разработки вакцин

По его словам, сейчас Министерство здравоохранения пытается выполнить эту задачу.

«С этой целью в этом году в государственном бюджете было заложено 100 млн гривен», — добавил президент.

Об этом он заявил во время селекторного совещания 19 апреля.

Президент Владимир Зеленский заявил о необходимости подготовки в Украине современной лаборатории для разработки вакцин и лекарств в кратчайшие сроки.

«Нам нужно собрать наши светлые головы и обеспечить им условия работы на уровне западных специалистов. Украине нужна такая лаборатория не только во времена этой пандемии. В целом это может стать выходом на вызовы будущего», — добавил Зеленский.

Отметим, ранее о необходимости создания собственного производства вакцин в Украине говорил глава Минздрава Максим Степанов.

«Если мы начнем сейчас, мы через три года будем иметь вакцины. [...] Если бы начали пять лет назад, сейчас не было бы таких проблем», — уверен министр.