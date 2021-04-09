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Минздрав приравнял священников к социальным работникам — теперь они могут получить прививку

Автор:
Ангелина Шеремет
Дата:
Минздрав приравнял священников к социальным работникам — теперь они могут получить прививку

Сергей Моргунов / «Бабель»

Оперативный штаб Министерства здравоохранения Украины приравнял священнослужителей к социальным работникам. Теперь духовники могут получить прививку против COVID-19 на втором этапе вакцинации.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

В ЦОЗ отметили, что такой шаг необходим, поскольку священнослужители тесно контактируют с людьми, которые относятся к группам риска.

Чтобы записаться на прививку, священникам нужно обратиться к своему руководству и сообщить о желании вакцинироваться. Те же, в свою очередь, передадут списки координаторам по вакцинации в регионе. После согласования с координаторами им сообщат о времени и месте прививки.