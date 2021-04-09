Минздрав приравнял священников к социальным работникам — теперь они могут получить прививку

Оперативный штаб Министерства здравоохранения Украины приравнял священнослужителей к социальным работникам. Теперь духовники могут получить прививку против COVID-19 на втором этапе вакцинации.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья.
В ЦОЗ отметили, что такой шаг необходим, поскольку священнослужители тесно контактируют с людьми, которые относятся к группам риска.
Чтобы записаться на прививку, священникам нужно обратиться к своему руководству и сообщить о желании вакцинироваться. Те же, в свою очередь, передадут списки координаторам по вакцинации в регионе. После согласования с координаторами им сообщат о времени и месте прививки.
- Рекордное количество смертей от коронавируса в Украине зафиксировали 6 апреля — тогда умер 481 человек, а наибольшее количество новых случаев выявили 2 апреля — 20 341.
- Министр Степанов прогнозировал полное преодоление пандемии коронавируса в Украине до конца года, но нужно убедить 70% взрослого населения вакцинироваться. По его словам, за месяц надо сделать около 6 миллионов прививок, или 270 тысяч прививок в сутки без выходных. Чтобы это реализовать, он попросил у правительства еще 6,5 миллиарда гривен.
- Украина договорилась о поставках 32 миллионов доз вакцин от коронавируса. В частности, 23 февраля получила первую партию в 500 тысяч доз от компании AstraZeneca (ожидают еще 1,5 миллиона доз этой же компании), а 25 марта — 215 тысяч доз китайского препарата CoronaVac (контракт подписали почти на 2 миллиона доз). Также заключили контракты на 10 миллионов доз вакцины Novavax и еще столько же — Pfizer. Отдельно ожидается поставка 8 миллионов доз вакцин от глобальной инициативы COVAX. Это будут препараты от AstraZeneca и Pfizer.