Минздрав приравнял священников к социальным работникам — теперь они могут получить прививку

В ЦОЗ отметили, что такой шаг необходим, поскольку священнослужители тесно контактируют с людьми, которые относятся к группам риска.

Чтобы записаться на прививку, священникам нужно обратиться к своему руководству и сообщить о желании вакцинироваться. Те же, в свою очередь, передадут списки координаторам по вакцинации в регионе. После согласования с координаторами им сообщат о времени и месте прививки.