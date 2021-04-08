Прокуратура просит отправить в СИЗО фигурантов дела о взятке судьям Окружного админсуда Киева

Национальное антикоррупционное бюро будет просить суд арестовать с правом на залог двух адвокатов, которые за $100 тысяч долларов обещали решить судебное дело в Окружном административном суде Киева в пользу определенного предприятия.

Об этом Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила в Facebook.

Адвокатов подозревают в подстрекательстве к взяточничеству. Прокуроры настаивают, чтобы их обоих Высший антикоррупционный суд отправил в СИЗО с альтернативой внесения залога в размере 70 млн гривен и 14 млн гривен соответственно. Отметим, что один из адвокатов — брат главы ОАСК Павла Вовка Юрий Зонтов, который также оказался работником Службы внешней разведки.