Прокуратура просит отправить в СИЗО фигурантов дела о взятке судьям Окружного админсуда Киева

Национальное антикоррупционное бюро будет просить суд арестовать с правом на залог двух адвокатов, которые за $100 тысяч долларов обещали решить судебное дело в Окружном административном суде Киева в пользу определенного предприятия.
Об этом Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила в Facebook.
Адвокатов подозревают в подстрекательстве к взяточничеству. Прокуроры настаивают, чтобы их обоих Высший антикоррупционный суд отправил в СИЗО с альтернативой внесения залога в размере 70 млн гривен и 14 млн гривен соответственно. Отметим, что один из адвокатов — брат главы ОАСК Павла Вовка Юрий Зонтов, который также оказался работником Службы внешней разведки.
- Напомним, что 6 апреля НАБУ задержало двух адвокатов. Один из них — Юрий Зонтов, который является братом главы Окружного админсуда Павла Вовка. Второй, по данным «Бабеля», Юрий Донец. Их задержали при получении $100 тысяч. За эти деньги они обещали помочь вынести «удобное» судебное решение.
- 7 апреля Зонтову и Донцу сообщили о подозрении, а сам Вовк назвал задержание и обыски в суде «провокацией» со стороны НАБУ и «местью».
- НАБУ сообщило, что во время обыска у адвокатов было выявлено более 3,7 млн долларов, 840 тысяч евро, 20 тысяч фунтов стерлингов, 230 тыс. гривен и 100 шекелей. Кроме того, правоохранители обнаружили золотые слитки, антиквариат и документы на имя председателя ОАСК Павла Вовка и его близкого родственника — брата.