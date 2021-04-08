Politico: Байден хочет назначить спецпредставителя по «Северному потоку — 2». Среди кандидатов — экс-член наблюдательного совета «Нафтогаза»

Президент США Джо Байден планирует назначить специального представителя, который будет заниматься вопросом остановки строительства российского газопровода «Северный поток — 2».
Об этом пишет Politico со ссылкой на собственные источники.
Этот спецпредставитель возглавит американскую делегацию на переговорах, которые должны достичь остановки строительства газопровода. По данным СМИ, этот пост предложили специальному посланнику по международным энергетическим вопросам при президенте Обаме Амосу Хохштайну. Он работал в наблюдательном совете украинского «Нафтогаза» с 2017 до 2020 года.
Источники издания отмечают, что Министерство юстиции США уже подготовило по меньшей мере два пакета санкций против «Северного потока — 2», в том числе и против компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG. Однако пока их не ввели.
- Российский морской трубопровод «Северный поток — 2» готов почти на 93%. Дальнейшему строительству мешают санкции США. Если трубопровод достроят, Россия получит возможность поставлять свой газ в Европу, не пользуясь услугами украинской газотранспортной системы. Это приведет к потере Украиной доходов от транзита газа, которые составляют несколько миллиардов долларов в год.
- В Госдепе США в феврале заявили, что из-за угрозы санкций более 15 компаний уже вышли из проекта. 25 февраля проект покинула французская AXA — одна из крупнейших мировых страховых компаний.
- Немецкие СМИ писали, что Германия рассматривает четыре варианта по «Северному потоку — 2» — от игнорирования санкций до прекращения строительства. После смены власти в США немцы начали рассматривать вариант «выкупить» у Штатов возможность достроить газопровод за счет предоставления Украине масштабной финансовой помощи.