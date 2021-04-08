Politico: Байден хочет назначить спецпредставителя по «Северному потоку — 2». Среди кандидатов — экс-член наблюдательного совета «Нафтогаза»

Президент США Джо Байден планирует назначить специального представителя, который будет заниматься вопросом остановки строительства российского газопровода «Северный поток — 2».

Об этом пишет Politico со ссылкой на собственные источники.

Этот спецпредставитель возглавит американскую делегацию на переговорах, которые должны достичь остановки строительства газопровода. По данным СМИ, этот пост предложили специальному посланнику по международным энергетическим вопросам при президенте Обаме Амосу Хохштайну. Он работал в наблюдательном совете украинского «Нафтогаза» с 2017 до 2020 года.

Источники издания отмечают, что Министерство юстиции США уже подготовило по меньшей мере два пакета санкций против «Северного потока — 2», в том числе и против компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG. Однако пока их не ввели.