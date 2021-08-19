За неделю в войне между Кличко и Офисом президента пострадала советская инсталляция, несколько предприятий и один министр. Новые подробности старого конфликта

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Сергей Бортник / «Бабель»

В конфликте Офиса президента (ОП) с главой Киевской горгосадминистрации (КГГА) Виталием Кличко новое обострение (о весеннем мы писали тут). За одну неделю стороны обменялись парой громких обвинений, а в КГГА и коммунальных предприятиях каждый день проходят обыски. Кличко открыто говорит, что ОП готовит ему замену. Офис — что Кличко плохой хозяйственник и, возможно, коррупционер. Что нужно знать о последних конфликтах власти и мэра, чтобы развязка двухлетней борьбы не застала врасплох — рассказывает корреспондент «Бабеля» Оксана Коваленко.

С 13 августа правоохранители каждый день проводят обыски в КГГА, районных администрациях и коммунальных предприятиях Киева. По версии прокуратуры, обыски связаны с незаконными схемами эвакуации автомобилей, делом о капремонтах столичных детсадов, строительством Подольского моста и другими злоупотреблениями.

В понедельник, 16 августа, Кличко заявил, что с помощью обысков власть пытается испортить его репутацию и потом назначить главой КГГА «залетного ставленника». По словам близкого к мэру источника «Бабеля», в окружении Кличко считают, что после обысков кому-то из его замов в КГГА вручат подозрения. Источник «Бабеля» в Офисе генпрокурора говорит, что пока о конкретных делах против замов Кличко речь не идет.

В ОП прямо обыски не комментируют, но советник главы Офиса Михаил Подоляк в комментарии «Бабелю» заявил, что к Кличко есть «конкретные юридические претензии по широкому спектру вопросов...» Один из главных — фундаментальные коррупционные проблемы.

Семнадцатого августа Офис президента и Кличко публично схлестнулись из-за инсталляции в советском стиле на Аллее Небесной Сотни. Конструкции, которые установили на месте расстрелов 2014 года, не понравились сразу всем — киевлянам, участникам Майдана и городской власти. На место событий приехал Кличко, назвал инсталляции незаконными, приказал их снести и заявил, что не позволит устраивать на месте гибели людей «95 квартал».

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

На резкий выпад в сторону президента сразу ответил Подоляк. «Такое впечатление, что господин Кличко просто не осознает, что именно он, как руководитель Киевской городской государственной администрации, несет ответственность за управление территорией города». Спикер президента Сергей Никифоров добавил, что Кличко воспользовался ситуацией в политических целях.

По информация «Бабеля» из двух независимых источников, идея установить инсталляции ко Дню Независимости на Аллее Небесной Сотни принадлежит министру культуры Александру Ткаченко. В 2019 году он был одним из претендентов на кресло главы КГГА. Мы спросили Ткаченко, имеет ли он отношение к инсталляциям. Он не подтвердил и не опроверг эту информацию — сказал, что слухи не комментирует.

Что не попало в новости и происходит за кадром

По информации двух наших источников в окружении Кличко и Офисе президента, сейчас власть ищет оптимальный способ назначить нового главу КГГА. Последние дни там, по сообщениям СМИ, рассматривали два варианта и одного претендента — министра развития общин и территорий Алексея Чернышова. Схема его назначения была непростой.

Первый вариант — назначить Чернышова через СНБО. Он действительно может обязать Кабмин временно возложить обязанности главы КГГА на министра. Именно так в начале августа СНБО поступил с главой Министерства инфраструктуры Александром Кубраковым — к его министерской должности Кабмин должен был добавить обязанности главы «Укрзализниці». Но юридически эта конструкция не безупречна, и при желании такое назначение можно оспорить в суде. Поэтому и. о. «Укрзализниці» стал Александр Камышев, а идею назначения Чернышова отложили. Хотя от СНБО в борьбе за Киев Офис президента окончательно не отказывается. В комментарии «Бабелю» Михаил Подоляк сказал, что если у руководства КГГА не получается управлять городом без коррупции, «СНБО может применить соответствующие процедурные возможности».

О втором варианте назначения Чернышова 18 августа написал депутат фракции «Голос» Руслан Железняк. Коротко схема выглядела так: 23 августа парламент снимает министра с должности, Кабмин рекомендует его кандидатуру президенту и тот назначает Чернышова полноценным главой КГГА без приставки «и. о.» Позже в комментарии «Бабелю» Железняк сообщил, что «слуги» решили перенести голосование по Чернышову на сентябрь.

Восемнадцатого августа вечером оба варианта одним постом опроверг сам Чернышов — он написал, что не собирается уходить из министерства в КГГА, но не уточнил, что должность ему не предлагали.

По словам нашего источника в Министерстве развития общин и территорий, до сегодняшнего дня Чернышов планировал возглавить КГГА. Его назначение лоббировал глава Офиса президента Андрей Ермак. Вопрос считался решенным — в министерстве знали, что Рада должна отправить министра в отставку. Но в последний момент у него состоялся разговор с ОП, и Чернышов остался в министерстве.

Источник «Бабеля» во фракции «Слуга народа» говорит, что пока окончательного кандидата на место Кличко нет. Периодически звучат фамилии замглавы КГГА Алексея Кулебы, бывшего первого зама Кличко Геннадия Плиса и депутата Киевсовета от СН Владислава Трубицина. Еще одна возможная претендентка — замглавы фракции СН Елена Шуляк. В избирательном списке «слуг» у нее было высокое 13 место, а до парламента она работала в сфере строительства — возглавляла девелоперскую компанию Midland Development Ukraine. По словам нашего источника в СН, Шуляк — протеже замглавы ОП Кирилла Тимошенко.

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