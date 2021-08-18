В Киеве обыскивают Департамент образования КГГА. Чиновников подозревают в присвоении более миллиона гривен

В Киеве правоохранители пришли с обыском в Департамент образования КГГА — чиновников подозревают в нецелевом использовании средств из бюджета.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.
Согласно материалам следствия, должностные лица Департамента и коммунального предприятия «Группа внедрения проекта по энергосбережению в административных и общественных зданиях Киева» в течение 2019—2020 годов, нарушив закон, внесли в план использования бюджетных средств расходы на цели, не предусмотренные распоряжением КГГА и бюджетом Киева.
Как отмечается, деньги должны были пойти на обслуживание модульных индивидуальных тепловых пунктов и счетчиков отопления в учебных заведениях столицы.
Теперь должностных лиц подозревают в присвоении более миллиона гривен (ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 210 Уголовного кодекса Украины).
Также обыски проводят в КП «Группа внедрения проекта по энергосбережению в административных и общественных зданиях Киева».
Об обысках в Департаменте образования и науки Киева также сообщила на своей странице в Facebook его директор Елена Фиданян.
- Вечером 13 августа Национальная полиция провела обыски в помещениях коммунального предприятия «Киевтранспарксервис» и Департамента транспортной инфраструктуры КГГА. Причина — непрозрачное ценообразование за транспортировку автомобилей на спецплощадки.
- 16 августа прокуратура пришла с обысками в Департамент транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации из-за строительства Подольского моста. Дело касается присвоения средств и служебной халатности.
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