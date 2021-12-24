Билеты в Италию уже сгорели, а я все равно хочу за границу на праздники. Турция и Египет хоть открыты? Куда вообще можно? Новогодне-рождественский гид «Бабеля»

Польза

Бандус Екатерина / «Бабель»

Новый штамм коронавируса «Омикрон» быстро распространяется по миру. Из-за этого одни страны ужесточают правила въезда, а другие вообще закрываются. Например, Италия решила не пускать даже вакцинированных украинских туристов минимум до 31 января 2022 года. Другие усиливают внутренний карантин и даже вводят комендантский час. Но украинцы все же могут провести отпуск за границей на новогодние и рождественские праздники. «Бабель» рассказывает, куда можно поехать в Европе, какие условия в Египте и пустят ли украинцев в Доминикану или на Бали.

Куда еще, кроме Италии, не пускают даже с паспортом вакцинации?

Еще закрыта Мальта. Другие европейские страны пока не вводят такие жесткие ограничения для вакцинированных украинских туристов. Что до остальных, то пока точно не стоит планировать поездку в Израиль, Японию, Австралию и Новую Зеландию. Эти страны закрыты для въезда иностранцев.

Значит, можно в Париж, Амстердам, Берлин? Или в чем-то есть подвох?

В том, что из-за распространения нового штамма коронавируса «Омикрон» многие европейские страны вводят внутренний локдаун на праздники.

Например, в Германии отменили все массовые мероприятия и закрыли ночные клубы. Также в стране в канун Нового года запретят продажу фейерверков и салютов. От праздничного фейерверка отказались и в Париже. Власти Франции призывают не собираться на праздники большими компаниями.

В Нидерландах все магазины со второстепенными товарами, рестораны и музеи закрыты минимум до 14 января. Власти рекомендуют не собираться больше, чем по два человека, даже на улицах.

В Великобритании «Омикрон» распространяется быстрее, чем в других странах. Из-за этого мэр Лондона даже объявил о чрезвычайной ситуации в городе.

А в Ирландии и Словакии из-за распространения коронавируса ввели комендантский час. Он распространяется на гостиницы, кинотеатры, театры, бары, рестораны, кроме доставки и продаж навынос, а также на массовые мероприятия. А если вы окажетесь на улице в Словакии без уважительной причины в период с часу ночи до пяти утра, то вас оштрафуют на тысячу евро.

И так по всей Европе?

Нет. Например, если вы поедете в Венгрию на автомобиле или автобусе, то на границе у вас спросят только паспорт и медицинскую страховку. Негативный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации нужно показывать только в аэропортах.

В Албанию, Черногорию, Хорватию, Болгарию, Испанию и на Кипр можно попасть с сертификатом вакцинации или негативным тестом. В Польше, Греции, Швеции, Дании и с 27 декабря в Чехии у вас потребуют негативный ПЦР-тест, даже если вы полностью вакцинированы. В некоторых странах перед въездом нужно заполнить специальную анкету. Такие правила действуют, например, в Чехии, Румынии, Нидерландах, Греции, Испании.

А что Турция, Египет, Арабские Эмираты?

Въехать в Турцию можно с сертификатом о полной вакцинации. Здесь признают вакцины, которые используются в Украине, в том числе и CoronaVac. Если у вас сертификат в «Дії», то его лучше распечатать. Если нет сертификата, то за 72 часа до въезда надо сделать ПЦР-тест или за 48 часов — экспресс-тест на антитела. Также подойдет медицинская справка о том, что вы переболели COVID-19 в течение последних шести месяцев.

Кроме этого, за 72 часа до прибытия в Турцию нужно заполнить специальную электронную форму. На ее основе автоматически сгенерируется HES-код, без которого вас не пустят в самолет. Заполненную форму нужно распечатать или сохранить на смартфон, потому что ее будут проверять на турецкой границе.

Египет пускает полностью вакцинированных туристов. Но бумажный сертификат, который выдают в Украине, не подходит, потому что на нем нет QR-кода. А сертификаты с QR-кодом, сгенерированные в «Дії», Египет не признает. Поэтому лучше сделать ПЦР-тест не позднее, чем за 72 часа до прибытия. Если вы прилетаете в один из аэропортов курортных городов Хургада, Шарм-эш-Шейх, Марса-Алам и Таба, то тест можно сделать по прибытии. Вам это обойдется в 30 долларов.

Сертификаты, сгенерированные в «Дії», не признают также в Арабских Эмиратах. Если вы летите в Дубай, то у вас должна быть медицинская страховка и справка об отрицательном тесте на коронавирус на английском языке, выданная не более чем за 72 часа до прибытия. Без этих документов вас даже не пустят в самолет. По прилету прямо в аэропорту нужно будет сделать еще один тест, а еще загрузить приложение COVID-19 DXB и зарегистрироваться в нем. Результат теста придет СМС-сообщением в течение 24 часов. До этого придется побыть на самоизоляции в отеле или другом месте вашего проживания. Если тест будет положительным, вы отправитесь на 10-дневный карантин в специальное учреждение за свой счет.

Всех, кто прилетает в Абу-Даби, в любом случае отправляют на карантин независимо от результата теста на коронавирус. Вакцинированных — на 7 дней, невакцинированных — на 12. Также придется сдавать дополнительный тест на четвертый и восьмой день пребывания в стране.

А можно куда-нибудь подальше?

Можно. Проще всего попасть в Доминиканскую Республику. Для въезда не нужен ни сертификат о вакцинации, ни тест. Карантина для туристов тоже нет. Даже виза не нужна, если вы, конечно, не планируете там отдыхать дольше 90 дней. Единственное — нужно заполнить электронную анкету.

Чтобы попасть на Мальдивы, нужен отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 на английском языке, сделанный не раньше чем за 96 часов до вылета. Также нужно заполнить «Декларацию здоровья» и подать ее в Миграционную службу Мальдив за 24 часа до прилета и в такой же срок перед вылетом.

Для въезда в Таиланд сначала нужно получить разрешение (QR-code) через систему Thailand Pass. Рассматривать вашу заявку могут в течение семи рабочих дней. Кроме того, за 72 часа до вылета в Таиланд необходимо получить отрицательный ПЦР-тест. Но по прилету все равно придется отправиться на карантин, для вакцинированных — на 10 дней, для невакцинированных — на 14.

А вот поездку на Бали придется отложить. Из-за коронавируса Индонезия пока закрыта для туристов.

А когда я вернусь обратно, мне нужно на самоизоляцию?

Эти правила пока не меняются еще с 5 августа. Если есть сертификат о вакцинации, ПЦР-тест или экспресс-тест на антитела, сделанные за 72 часа до въезда, то не нужно. Если ничего этого нет, то нужно установить приложение «Вдома» на 72 часа — пока не получите результаты теста на коронавирус. А если не хотите устанавливать приложение, тогда придется отправиться на 14-дневный карантин.

Это все? Или есть еще какие-то подводные камни?

Из-за коронавируса и его нового штамма «Омикрон» правила въезда в любую страну могут измениться в любой момент. Поэтому мониторьте информацию на сайте МИДа страны, в которую вы направляетесь. А еще за обновлениями правил въезда в разные страны можно следить на интерактивной карте на сайте украинского МИДа.

И последнее. Постарайтесь пока не ездить в африканские страны, где выявили «Омикрон». Это ЮАР, Ботсвана, Лесото, Эсватини, Зимбабве, Намибия и Мозамбик. Иначе в большинство других стран вас либо не пустят, либо отправят на обязательный карантин.

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