Париж отменил новогодний салют и шоу из-за распространения «Омикрона»

Власти Парижа отменили традиционный новогодний салют и фейерверк 31 декабря, а также шоу и празднования на Елисейских полях из-за распространения штамма коронавируса «Омикрон».

Об этом сообщает телеканал BFM TV.

Париж выполнил требование правительства. Премьер-министр Жан Кастекс заявил о «молниеносной» скорости «Омикрона» и уверен, что он станет доминирующим во Франции уже с начала 2022 года. Он посоветовал гражданам не собираться большими компаниями на праздники и призвал людей отнестись к угрозе со всей серьезностью.

Накануне, 16 декабря, Франция ограничила въезд людей из Великобритании, где ситуация с «Омикроном» пока самая серьезная в Европе — около 15 тысяч заболевших.

Дополнительные карантинные меры и ограничения ввели многие страны ЕС, включая Германию, которая также решила отказаться от новогодних фейерверков.