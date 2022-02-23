В Германии обещают, что проверку газопровода «Северный поток — 2» начнут с самого начала. Компании снова выходят из проекта

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Nord Stream 2 / Aксель Шмідт

В Германии обещают, что проверку российского газопровода «Северный поток — 2» начнут с самого начала. Некоторые компании начали выходить из проекта из-за угрозы санкций.

Об этом сообщил представитель немецкого правительства Штеффен Гебештрайт, пишет Die Zeit.

По его словам, новая проверка займет несколько месяцев, а предыдущая, которую провело прежнее правительство Германии, уже недействительна, поскольку обстоятельства изменились. Поэтому в Германии хотят еще раз проверить проект на надежность поставок.

Министр экономики и вице-канцлер Роберт Хабек заявил, что было бы полезнее вообще не строить этот газопровод. Он отметил, что Германия должна работать над диверсификацией энергетических поставок, а у немцев очень долго была иллюзия, что «Северный поток — 2» следует рассматривать «лишь с экономической точки зрения».

В частности, немецкая перестраховочная компания Munich Re сообщила, что решила выйти из проекта «Северный поток — 2» из-за угрозы санкций. С аналогичным заявлением выступил глава немецкого Фонда по защите климата и окружающей среды Эрвин Зеллеринг. Этот фонд был создан в земле Мекленбург-Передняя Померания для того, чтобы обходить санкции. Именно через этот фонд компании могли закупать оборудование и строительные материалы для «Северного потока — 2». Федеральная земля вложила в этот фонд всего €200 тысяч, тогда как компания Nord Stream — €20 миллионов.