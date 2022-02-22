Украина созывает комиссию НАТО на уровне послов из-за решения России по «Л/ДНР»
- Автор:
- Ангелина Шеремет
- Дата:
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NATO / Website
Украина на вторник, 22 февраля, созывает внеочередное заседание комиссии НАТО — Украина на уровне послов из-за действий России, которая 21 февраля решила признать «независимость» псевдореспублик «ЛНР» и «ДНР».
На заседании комиссии они обсудят, что может сделать НАТО для дальнейшей поддержки Украины.
Комиссия Украина — НАТО — это высший орган который принимает решения по развитию отношений страны и Альянса, а также является форумом для консультаций между странами — членами Альянса и Украиной по вопросам безопасности, которые вызывают обоюдный интерес. В составе комиссии представлены все страны Альянса и Украина. Ее заседания регулярно проходят на уровне послов и военных представителей, периодически — на уровне министров иностранных дел и обороны и начальников оборонных штабов, а также время от времени — на уровне глав государств и правительств.
- 21 февраля Россия признала независимость «Л/ДНР» и начала вводить регулярные войска на Донбасс. Позже в Госдуме России заявили, что намерены признать «Л/ДНР» в границах их нынешней территории.
- Украина назвала это прямым нарушением международного права и агрессией. Совет Безопасности ООН осудил Россию и призвал вывести войска. США и Евросоюз пообещали санкции РФ. Вся Европа, США, Канада, Австралия не признали «Л/ДНР». 22 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассматривает возможность разорвать дипломатические отношения с Россией.
- Первые санкции против России из-за этого решения 22 февраля ввела Великобритания: они касаются пяти российских банков и трех олигархов — это Аркадий и Борис Ротенберги и Геннадий Тимченко. Все они близкие соратники Владимира Путина.