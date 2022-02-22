Российская армия попала в трансформатор ТЭС в Счастье. Если обстрелы не прекратятся — людей могут эвакуировать

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На Донбассе российские военные во вторник, 22 февраля, обстреляли город Счастье Луганской области: попали в частный дом и на территорию теплоэлектростанции.

Об этом сообщил глава Луганской областной государственной администрации — руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

В 12:34 снаряд попал в трансформатор ТЭС, что и привело к возгоранию, разливу масла и перекидыванию огня на соседний трансформатор. Спасательная техника для тушения пожара сейчас находится на подъезде к городу Счастье, на ТЭС ее отправят после прекращения обстрелов. Сейчас в городе частично нет света.

Что касается обстрела жилого дома, то инцидент произошел по адресу улица Донецкая, 20. Жертв нет, сейчас ждут тишины, чтобы обследовать дом и эвакуировать тех, кто в нем остался. На улице Гагарина в доме повреждены окна.

Позже, в эфире телеканала «Украина 24» Гайдай заявил: «В случае не прекращения обстрелов в Счастье — будем сегодня принимать решение об эвакуации. Места размещения людей определены, спасатели и Нацполиция готовы к эвакуации».

Напомним, что в понедельник, 21 февраля, Луганскую ТЭС останавливали из-за обстрелов со стороны боевиков.