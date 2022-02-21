За прошлые сутки боевики обстреляли 38 населенных пунктов, а с утра — еще шесть
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Martin Trabalik / SOPA Images / LightRocket via Getty Images
За прошедшие сутки, 20 февраля, боевики «Л/ДНР» обстреляли 38 населенных пунктов, 80 раз нарушив режим прекращения огня. Почти все обстрелы велись из крупнокалиберного вооружения.
Об этом сообщает штаб ООС, публикуя список обстрелянных сел, поселков и городков.
За минувшие сутки ранение средней тяжести получил один военнослужащий. Его ранило осколками снаряда.
С утра боевики продолжили обстрелы. По состоянию на 7:00 под огонь попали Талаковка, Пищевик, Водяное, Красногоровка, Мемрик и Станица Луганская. Зафиксировано 8 нарушений, раненых нет.
- Обострение ситуации на Донбассе началось утром 17 февраля, когда боевики «ДНР» и «ЛНР» начали массированные обстрелы — тогда под огонь попали 22 населенных пункта.
- 18 февраля главари боевиков «Л/ДНР» объявили о массовой эвакуации жителей в Россию и мобилизации мужчин из-за якобы угрозы «наступления». Украина неоднократно повторяла, что не собирается возвращать Донбасс силовым методом.
- 20 февраля боевики обстреливали КПВВ «Счастье» и уничтожили грузовик СЦКК, а также открыли огонь по Луганску, чтобы обвинить в обстрелах ВСУ.