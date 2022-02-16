Авиация Украины отработала удары по танковым колоннам (видео)
- Автор:
- Костя Андрейковец
- Дата:
-
Самолеты Военно-воздушных сил Украины отработали ракетно-бомбовые удары по танковым колоннам в рамках учений «Заметіль-2022», которые проходят по всей стране.
Бомбардировщики Су-24М, а также истребители Су-27 и МиГ-29 одновременно с трех аэродромов тренировались наносить удары по колоннам бронетехники на полигоне возле Повурска (Волынская область). Самолеты по колоннам били различными видами боеприпасов — от неуправляемых авиационных ракет до боеприпасов весом 500 кг.
Пресс-служба Командования ВВС показала видео ударов.
- Масштабные военные учения проходят на фоне угрозы вторжения войск России в Украину. На границе сконцентрировано около 150 тысяч военных РФ и тысячи единиц техники. Вторжение может начаться со второй половины февраля, по данным разведки Эстонии. США и другие союзники Украины говорят, что РФ может атаковать в любой момент.
- 15 и 16 февраля Минобороны России объявило об отводе части войск, но НАТО и президент Зеленский говорят, что этого не происходит. При этом в Кремле говорят, что готовы к переговорам.