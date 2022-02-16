Россия готова начать вторжение в Украину со второй половины февраля. Разведка Эстонии показала карту целей

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Министерство обороны России

Служба внешней разведки Эстонии (EFIS) сообщила, Россия создала условия и возможности для военного вторжения в Украину со второй половины февраля.

По оценкам EFIS, РФ сосредоточила возле границ Украины крупнейшую за последние 30 лет группировку из 150 тысяч военных, развернув части из состава всех двенадцати армий.

По данным разведки, помимо трех мотострелковых дивизий, одной воздушно-десантной дивизии и одной бригады морской пехоты, которые постоянно дислоцируются в западном регионе РФ, к границам Украины переброшены более 60 мотострелковых и танковых батальонов, около 10 ракетных дивизионов «Искандер» и более 30 артиллерийских и реактивных артиллерийских дивизионов.

Этот контингент поддерживают Военно-воздушные силы и Черноморский флот, оснащенный ракетами «Калибр».

Россия организовала полное материально-техническое обеспечение силовых групп, введя дополнительные подразделения управления и тыла.

Кроме этого в EFIS отмечают, что в Беларуси на учениях находятся/находились 20 тысяч военнослужащих РФ, в том числе из трех воздушно-десантных дивизий и всех воздушно-десантных бригад. Россия может и дальше держать ротационную группировку войск на территории Беларуси.

«По нашей оценке, российские вооруженные силы готовы начать полномасштабную военную операцию против Украины со второй половины февраля. После достижения военной готовности для начала операции требуется только политическое решение. Если Россия выберет войну, уровень военной угрозы по всей Европе повысится. Хотя война в Украине не представляет непосредственной военной угрозы для Эстонии или НАТО, политическое и военное давление России на страны Балтии в долгосрочной перспективе может усилиться, если Россия добьется дипломатического и/или военного успеха в вопросе Украины», — заявили в EFIS.

Также ведомство опубликовало карту Украины с вероятными целями, по которым будут бить российские войска. На карте отмечены цели, составленные российской разведкой, которые в случае нейтрализации могут помешать управлению, восстановлению и снабжению Вооруженных сил Украины, а также обесточить страну.