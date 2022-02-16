Глава МИД Беларуси: Все военные России после учений «Союзная решимость» покинут страну
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что после окончания военных учений «Союзная решимость» ни одного российского военного и ни одной единицы техники РФ в стране не останется.
Как передают РИА Новости, Макей пообещал, что все войска РФ покинут страну после 20 февраля (официальное окончание учений).
«Что происходит на территории Беларуси, это вполне обоснованно. Мы видим, какую активность проявляет НАТО на наших западных границах, в том числе и в Украине. Это ответ на те действия, которые предпринимаются нашими западными партнерами. Ни одного военнослужащего, ни одной единицы боевой техники не останется после этих учений», — сказал он.
Учения «Союзная решимость» стартовали 10 февраля. Россия и Беларусь объявили, что на них войска отработают защиту границ от «внешней агрессии» и «борьбу с терроризмом». Украина и страны Запада внимательно следят за ними, поскольку ранее были озвучены опасения, что войска РФ могут начать вторжение в Украину с территории Беларуси. Спутники Maxar фиксировали возле границы с Украиной значительное скопление войск.
15 февраля Министерство обороны России объявило о начале отвода войск в места постоянной дислокации из-за приближения окончания учений. Якобы начался отвод войск Южного и Западного военных округов. Сегодня, 16 февраля, военное ведомство РФ заявило об отводе части войск из оккупированного Крыма.
Учения войск РФ при этом продолжаются. В Беларуси остаются войска Восточного военного округа и десантники.
- По данным разведок Украины и стран Запада возле украинских границ сконцентрировано более 130 тысяч военных России и тысячи единиц техники. Президент США Джо Байден 15 февраля в своем обращении назвал цифру в 150 тысяч военных.
- Западные СМИ писали, что вторжение может начаться 15 или 16 февраля, но официальные лица США говорят, что точной даты никто не знает. Группа Conflict Intelligence Team сообщала, что Россия завершает приготовление к вторжению.
- Секретарь СНБО говорил, что масштабного вторжения войск России на этой неделе не будет. Министр обороны Украины и главнокомандующий ВСУ говорили, что РФ не сформировала у украинских границ ни одной ударной группировки.