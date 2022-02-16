Глава МИД Беларуси: Все военные России после учений «Союзная решимость» покинут страну

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Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что после окончания военных учений «Союзная решимость» ни одного российского военного и ни одной единицы техники РФ в стране не останется.

Как передают РИА Новости, Макей пообещал, что все войска РФ покинут страну после 20 февраля (официальное окончание учений).

«Что происходит на территории Беларуси, это вполне обоснованно. Мы видим, какую активность проявляет НАТО на наших западных границах, в том числе и в Украине. Это ответ на те действия, которые предпринимаются нашими западными партнерами. Ни одного военнослужащего, ни одной единицы боевой техники не останется после этих учений», — сказал он.

Учения «Союзная решимость» стартовали 10 февраля. Россия и Беларусь объявили, что на них войска отработают защиту границ от «внешней агрессии» и «борьбу с терроризмом». Украина и страны Запада внимательно следят за ними, поскольку ранее были озвучены опасения, что войска РФ могут начать вторжение в Украину с территории Беларуси. Спутники Maxar фиксировали возле границы с Украиной значительное скопление войск.

15 февраля Министерство обороны России объявило о начале отвода войск в места постоянной дислокации из-за приближения окончания учений. Якобы начался отвод войск Южного и Западного военных округов. Сегодня, 16 февраля, военное ведомство РФ заявило об отводе части войск из оккупированного Крыма.

Учения войск РФ при этом продолжаются. В Беларуси остаются войска Восточного военного округа и десантники.