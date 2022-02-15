Рада разрешила использовать тероборону в боях по всей Украине
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- Костя Андрейковец
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Brendan Hoffman / Stringer / Getty Images
Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект № 6521, который разрешает привлекать территориальную оборону (ТрО) к выполнению задач в зоне боевых действий вместе с Объединенными силами.
Документ вносит изменения в действующий закон «Об основах национального сопротивления», в котором определено, что подразделения ТрО выполняют задачи в закрепленных районах вне зоны боевых действий. Новый законопроект разрешает ТрО воевать и привлекаться к боям вместе с другими группировками войск на всей территории Украины, в том числе в «горячих точках».
Решение о выполнении задач силами ТрО в «горячих точках» принимает главнокомандующий Вооруженными силами.
Авторы закона считают, что изменения позволят более эффективно защищать государство от масштабного вторжения.
- С января 2022 года в Украине вступил в силу закон о теробороне. На фоне угрозы вторжения войск России в Украине разворачивают штабы ТрО и пополняют подразделения. Укомплектовать батальоны ТрО планируют до конца февраля. Сейчас формируются 25 бригад, которые объединят более 150 батальонов — по одному на каждый район. В Киеве набор идет в 112-ю бригаду.
- 11 февраля главнокомандующий ВСУ заявил, что батальоны ТрО в 13 областях уже укомплектованы на 70%.